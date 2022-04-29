منظمة ميون تشيد بفتح طريق حيوي جنوب الحديدة وتطالب بإجراء مماثل من الحوثيين

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رحبت منظمة ميون لحقوق الإنسان بإعلان القوات المشتركة فتح خط حيس- الجراحي اليوم الخميس 28 أبريل 2022م، كإجراء من جانب واحد تنفيذاً للهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة.
ووصفت في بيان لها هذه المبادرة بالشجاعة معتبرة أن "ما اتخذ من إجراءات على الأرض لفتح هذا الخط الحيوي سينعكس إيجابياً على المدنيين وسلاسة عبور المساعدات الإنسانية والأغذية باختصار المسافات التي تقطع للتنقل بين محافظتي تعز والحديدة".
ودعا بيان المنظمة "مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للضغط على جماعة الحوثي لسرعة إعلان مبادرة مماثلة وفتح الطريق الجراحي - حيس من مناطق سيطرتها". وطالب في الوقت نفسه جميع الأطراف باحتذاء هذه المبادرة والبدء فوراً في فتح جميع المنافذ المغلقة أمام عبور المدنيين والمساعدات الإنسانية لاسيما في مدينة تعز، تنفيذاً لالتزاماتهم بالهدنة الأممية.