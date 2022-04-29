السعودية تعلن قرارا سارا لكل مواطني المملكة يتعلق بالسفر خارج الوطن

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أصدرت السلطات السعودية اليوم الخميس قرار برفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن للمواطنين السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها.
وأكدت مديرية الجوازات السعودية على حسابها في توتير مساء الخميس “أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها”.
وكانت سلطنة عمان، قد أتاحت الشهر الماضي إمكانية دخول المواطنين الخليجيين إلى السلطنة عن طريق استخدام بطاقة الهوية، من خلال المنافذ المختلفة.
وذكرت الشرطة العمانية في بيان وقتها أنه باستطاعة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي استخدام بطاقة الهوية لدخول سلطنة عمان عبر المنافذ المختلفة، وذلك ابتداء من تاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٢م.