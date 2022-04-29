وزير الدفاع يتفقد مستشفى باصهيب العسكري والقاعدة الإدارية بعدن

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تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم، مستشفى باصهيب العسكري بالعاصمة المؤقتة عدن، واطلع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتسبي القوات المسلحة.
واستمع من نائب مدير عام المستشفى الدكتور عبدالله المانجو، إلى شرح تفصيلي حول سير أعمال الصيانة والتوسعة في المستشفى.. مشيدًا بالجهود التي تبذلها إدارة المستشفى والكادر الطبي في خدمة ورعاية أبطال القوات المسلحة.
وأكد الفريق المقدشي، حرص قيادة وزارة الدفاع على دعم وتعزيز دور الخدمات الطبية في المستشفى وكل المرافق التابعة لوزارة الدفاع.. موجهًا الجهات المعنية باستكمال أعمال الصيانة والتجهيزات الطبية لمستشفى باصهيب الذي يمثل مركزًا رئيسيًا للخدمات الطبية العسكرية في العاصمة عدن..
كما قام وزير الدفاع بزيارة تفقدية للقاعدة الإدارية العسكرية في عدن، واستمع من مدير القاعدة العسكرية العميد علي الكود، إلى شرح مفصل عن نشاط إدارات ومعامل القاعدة الادارية. وعبر عن تقديره للجهود التي تبذلها القاعدة الإدارية وما شهدته من تجهيزات فنية وإدارية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.
. مشددًا على بذل المزيد من الجهود للقيام بالدور المنوط بالقاعدة الادارية في تقديم الدعم لقوات المنطقة العسكرية الرابعة وكل منتسبي القوات المسلحة.