تكريم الفائزين في مسابقة الفقيد الشيخ سعيد بن سهيل لحفظ القرآن الكريم بمأرب

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احتفت موسسة أصل العرب لخدمة المجتمع بمأرب بتكريم العشرات من الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم. وفي المسابقة التي حملت اسم الفقيد الشيخ سعيد بن سهيل، تحت شعار " نحو جيل قرآني" فاز فيها 40 حافظاً وحافظة يمثلون مختلف الجمعيات ومراكز التحفيظ بالمحافظة".
وفي كلمة المؤسسة أكد المدير التنفيذي ومشرف المسابقة - أمجد اليوسفي " أن المسابقة وفي دورتها الثانية أصبحت مشروعاً سنوياً تتبناه موسسة أصل العرب، انطلاقاً من إهتمامها بكتاب الله وحفاظه".
وأوضح" أن عدد الطلاب المشاركين في المسابقة 470 طالباً وطالبة تنافسوا في جميع فئات المصحف ( المصحف كاملاً، 15 جزء، 5 أجزاء، 3 أجزاء)، فاز منهم ( 40) بواقع 5 طلاب لكل فئة". وأشار " أن تسمية المسابقة في دورتها الثانية باسم الفقيد الشيخ سعيد بن سهيل يأتي تخليداً لذكراه، وعرفاناً بجهوده في خدمة القرآن الكريم، حيث كان يدير دار قرآن تخرج على يديه العشرات من الحفاظ من مختلف محافظات الجمهورية".
وأكد اليوسفي" أن المؤسسة تعطي القرآن الكريم وحفاظه أهمية كبيرة"، شاكراً الجمعيات التي شاركت في إنجاح المسابقة بدفعها طلابها للمشاركة". وفي كلمة مكتب الأوقاف والإرشاد بمأرب ألقاها الشيخ علي بن سهيل، أشاد بمثل هكذا مبادرات تدعم وتهتم بالحفاظ، والذين يمثلون الوسطية والإعتدال".
وفي حين شكر راعي المسابقة مؤسسة أصل العرب وعلى رأسها مديرها العام الشيخ نجيب الدعيس، دعا بقية المؤسسات والجمعيات، إلى الإهتمام بالقرآن كونه المخرج الوحيد للأمة".
واختتم الحفل الذي حضره عدد من أولياء أمور الحفاظ والحافظات ، بتكريم الفائزين في المسابقة، وكذا لجنتي التحكيم الرجالية والنسائية، كما تم تكريم الجهات المشاركة في إنجاح المسابقة، وعددها 11 جهة خيرية تعمل في مجال القرآن الكريم، ساهمت في دفع طلاب مراكزها للمنافسة في المسابقة.