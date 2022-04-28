الحكومة تعلن عن 4 مقترحات لتسهيل تشغيل مطار صنعاء والمبعوث يبحث عن حلول.. تفاصيل

الخميس 28 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 621

وضعت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) 4 مقترحات أمام المبعوث الأممي لإعادة تشغيل مطار صنعاء.

حيث أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، ‏حرص الحكومة على تجاوز العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي التابعة لإيران، أمام تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي، إلى العاصمة الأردنية عمان، تنفيذا لبنود إعلان الهدنة.

وأوضح معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن الحكومة وحرصا منها على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، قدمت بموجب خطابات رسمية لمكتب المبعوث الخاص، عدة خيارات لتسهيل حصول المواطنين الراغبين بالسفر من المناطق غير المحررة، على جوازات سفر حكومية‏.

اقرأ ايضا: اسباب تعثر انطلاق اول رحلة من مطار صنعاء

وأشار الإرياني، إلى من بين المقترحات التي قدمتها الحكومة استعدادها لإنشاء مركز إصدار للجوازات تابع لمصلحة الجوازات في مطار صنعاء، بالتنسيق مع وإشراف الأمم المتحدة، على أن يبدأ التشغيل خلال 10 أيام من الاتفاق على إنشاء المركز وتوفير الأجهزة.

وتابع: بالإضافة إلى استعدادها لإصدار جوازات للمواطنين المضطرين للسفر من مناطق غير المحررة، بالتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي، خلال خمسة أيام كحد أقصى من تاريخ إرسال الطلبات المستوفية للوثائق والشروط‏ عبر مكتب المبعوث الخاص، دون الحاجة إلى سفر المواطنين إلى أي من المحافظات المحررة.

ولفت الإرياني، إلى أن الحكومة اقترحت تخصيص كباين في مركز الإصدار الآلي للجوازات بمبنى مصلحة الهجرة والجوازات بعدن، لسرعة وتسهيل إصدار الجوازات للمواطنين من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، أو إرسال بيانات الأشخاص ونسخ من جوازات سفرهم المنتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 عبر مكتب المبعوث إلى مركز المصلحة بعدن، وسيتم تجديد الجوازات خلال مدة 24 ساعة‏ كحد أدنى وإعادة إرسالها عبر مكتب المبعوث كإجراء عاجل خلال فترة الهدنة.

وشدد أنه وعلى الرغم من أن معظم المسجلين للسفر يحملون جوازات سفر حكومية، إلا أن مليشيا الحوثي، ترفض إعادة جدولة الحجوزات أولا لمن لديهم جوازات حكومية على أن يتم معالجة وضع من لا يحملون جوازات حكومية، بإصدار جوازات لهم وفق الخيارات المطروحة من الحكومة، وإعادة تسجيل حجوزاتهم على الرحلات اللاحقة.

المبعوث يبحث عن حلول:

في غضون ذلك قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، إنه يعمل بلا كلل لاستئناف الرحلات من مطار صنعاء.

وأفاد: نحن نعمل بلا كلل لمساعدة أطراف النزاع في ايجاد حلول لاستئناف الرحلات من صنعاء.

وأضاف نواصل بالدفع من أجل إحراز تقدم حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى.

وأردف لقد دعوت الأطراف إلى العمل بشكل بنّاء وبحسن نيّة لإعطاء الأولوية لمصلحة المدنيين اليمنيين.

وأفاد أن أطراف النزاع أكدت التزامها في الحفاظ على الهدنة .