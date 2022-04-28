بيان لإدارة مخيمات النازحين بمأرب يدعو الساكنين هذه المخيمات الى توخي الحيطة والحذر

الخميس 28 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مأرب

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دعت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، جميع الساكنين والنازحين في المخيمات إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة، في ظل التنبؤات باستمرار العواصف والرياح واحتمال تساقط الأمطار.

وقالت الوحدة في بيان لها "تلقينا تحذيراً من المركز الوطني للأرصاد الجوية باستمرار العواصف الرعدية والرياح غير المتوقعة وحالة عدم الاستقرار في الجو، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شديدة وعواصف رعدية خلال الساعات القادمة".

ووجهت الوحدة الساكنين في المخيمات والذين تقع منازلهم بالقرب من مجاري السبول بأن عليهم أخذ الحيطة والحذر من الآن والالتزام بالإرشادات التي تحفظ سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

ودعت الوحدة التنفيذية شركاء العمل الإنساني الى التدخل السريع لصيانة المأوى في جميع المخيمات وتوفير طرابيل لحماية النازحين، مشيرةً إلى حاجتها إلى تدخل بعدد 12 ألف طربال لتوزيعه على جميع المخيمات وجميع المواقع والنازحين الساكنين في خيام وعواش.

وأوصت الوحدة النازحين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية منازلهم، منها تثبيت الخيام وبناء وعمل سواتر وحواجز حول الخيام لمنع تكرار غرقها مع هطول الأمطار، وعدم نصب الخيام بالقرب من مجاري السيول أو بالقرب من أماكن تجمع المياه.

ودعت الوحدة إلى عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول، وعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه.

وفي تقرير آخر قالت الوحدة إن العواصف الرعدية التي صحبتها رياح شديدة وأمطار مفاجئة أدت إلى تضرر أجزاء من مخيمات القطاع الثامن بمديرية الوادي خلال الأيام الماضية.

وأشار التقرير إلى تضرر 36 أسرة بشكل كلي، وتضرر 24 أسرة بشكل جزئي في مخيمات الرويك الشرقي وأبوجنب شمالي محافظة مارب.