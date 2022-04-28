أطباء يحذرون من تناول الأسبرين يومياً بعد هذا السن

الخميس 28 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قالت لجنة من كبار الأطباء الأميركيين إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً يجب ألا يتناولوا جرعة يومية من الأسبرين لدرء النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، وهو الأمر الذي كان موصى به سابقاً.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أصدرت فرقة الخدمات الوقائية الأميركية (USPSTF)، المؤلفة من 17 من كبار الخبراء من جامعات في جميع أنحاء أميركا، تحديثها للتوصيات الصحية التي كانت تنصح بتناول كبار السن للأسبرين يومياً لتقليل خطر التعرض للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث أشارت فرقة الخدمات إلى أن هذا الإجراء قد يزيد من خطر حدوث نزيف داخلي.

وقالت أيضاً إنه يجب على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عاماً تناول الدواء يومياً فقط إذا كانوا معرضين لخطر وراثي للإصابة بأمراض القلب وبعد استشارة الطبيب.

والأسبرين هو دواء شائع لتسكين الآلام، وغالباً ما يستخدم أيضاً للوقاية من النوبات القلبية والجلطات الدموية وغيرها من المشكلات التي تؤثر على سيولة الدم.

ويتميز هذا الدواء بسعره الرخيص وتوفره أيضاً على نطاق واسع، حيث لا يحتاج صرفه إلى وصفة طبية.

وقال الدكتور مايكل باري، نائب رئيس فرقة الخدمات الوقائية الأميركية وأستاذ الطب في مستشفى ماساتشوستس العام: «استناداً إلى الأدلة الحالية، فإننا نحذر الأشخاص فوق سن الستين من تناول الأسبرين لمنع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، لأن فرصة حدوث نزيف داخلي تزداد مع تقدم العمر، ومن ثم فإن الأضرار المحتملة لاستخدام الأسبرين تلغي الفوائد في هذه الفئة العمرية».

إلا أن الأطباء أكدوا على ضرورة عدم توقف الأشخاص عن تناول الأسبرين دون استشارة الطبيب أولاً.

وسبق أن وجدت دراسة بريطانية نُشرت في عام 2019 أن الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين أكثر عرضة للإصابة بنزيف داخلي بنسبة 0.47 في المائة