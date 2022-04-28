تقرير: يكشف فضايح الجيش الأميركي من معدات عسكرية تركها بأفغانستان قيمتها 7 مليارات دولار

الخميس 28 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية اليوم (الخميس) عن تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن القوات الأميركية تركت خلال انسحابها من أفغانستان العام الماضي معدات عسكرية بما يقرب من سبعة مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن تلك المعدات كانت الولايات المتحدة نقلتها إلى الحكومة الأفغانية على مدار 16 عاماً، ولكن تم تركها بعدما أكملت الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان في أغسطس (آب) 2021.

مضيفاً أن «هذه المعدات موجودة الآن في بلد يسيطر عليه العدو نفسه الذي كانت الولايات المتحدة تحاول طرده على مدى العقدين الماضيين، وهو حركة (طالبان)».

وتابع التقرير، الذي قُدم إلى الكونغرس أن وزارة الدفاع ليس لديها خطط للعودة إلى أفغانستان «لاستعادة أو تدمير المعدات».

وكانت الولايات المتحدة قدمت ما مجموعه 6.‏18 مليار دولار من المعدات لقوات الأمن الأفغانية في الفترة من 2005 إلى أغسطس 2021. وظلت معدات بقيمة 12.‏7 مليار دولار منها في أفغانستان بعد اكتمال الانسحاب الأميركي في 2021.