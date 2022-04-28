أطباء يحذرون من تناول الأسبرين يومياً بعد هذا السن الجيش المصري يستعد لامتلاك أحد أقوى الأسلحة الروسية تقرير: يكشف فضايح الجيش الأميركي من معدات عسكرية تركها بأفغانستان قيمتها 7 مليارات دولار اليورو يهبط أمام الروبل الروسي إلى مستوى هو الأول منذ مارس 2020 تحرك خطير من إثيوبيا يضع مصر في أزمة كبيرة تحذير عاجل .. احذف رسالة "واتس آب" هذه دون تردد تونس تعلن رسميا إصدار ورقتين نقديتين جديدتين سرايا القدس تكشف لأول مرة عن طائرة "جنين" المسيرة وتوجه تهديدا لإسرائيل نادي أعمال مأرب يكرم أسر شهداء الأمن بالمحافظة «الملك سلمان»يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمني
نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية اليوم (الخميس) عن تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن القوات الأميركية تركت خلال انسحابها من أفغانستان العام الماضي معدات عسكرية بما يقرب من سبعة مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن تلك المعدات كانت الولايات المتحدة نقلتها إلى الحكومة الأفغانية على مدار 16 عاماً، ولكن تم تركها بعدما أكملت الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان في أغسطس (آب) 2021.
مضيفاً أن «هذه المعدات موجودة الآن في بلد يسيطر عليه العدو نفسه الذي كانت الولايات المتحدة تحاول طرده على مدى العقدين الماضيين، وهو حركة (طالبان)».
وتابع التقرير، الذي قُدم إلى الكونغرس أن وزارة الدفاع ليس لديها خطط للعودة إلى أفغانستان «لاستعادة أو تدمير المعدات».
وكانت الولايات المتحدة قدمت ما مجموعه 6.18 مليار دولار من المعدات لقوات الأمن الأفغانية في الفترة من 2005 إلى أغسطس 2021. وظلت معدات بقيمة 12.7 مليار دولار منها في أفغانستان بعد اكتمال الانسحاب الأميركي في 2021.