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تونس تعلن رسميا إصدار ورقتين نقديتين جديدتين

الخميس 28 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 طرح البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، ورقتين نقديتين جديدتين من فئة 50 دينارا ومن فئة 5 دنانير.

وأوضح البنك المركزي التونسي، أن سيتم تداول الورقتين النقديتين من فئة الخمسين دينارا ومن فئة الخمسة دنانير بالتوازي مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا.

المصدر:موزاييك وتحمل الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 دينارا صورة للهادي نويرة (1911- 1993)، أحد أبرز رجال الإقتصاد في تونس، والذي أنشأ البنك المركزي التونسي وشغل منصب محافظ البنك منذ تأسيسه في سنة 1958 إلى سنة 1970 ثم تولى بعد ذلك منصب الوزير الأول من سنة 1970 إلى سنة 1980.

أما الورقة النقدية من فئة 5 دنانير فتحمل صورة لـصلاح الدين العمامي (1936- 1986)، مهندس فلاحي (زراعي) تونسي، من أهم الباحثين في ميدان التهيئة المائية في تونس، له إسهامات هامة في مجال البحث العلمي الفلاحي كدراسة المشكلات الفلاحية للمناطق الجافة وشبه الجافة، وبالخصوص أبحاثه في مسألة الجفاف الزراعي وكيفية التحكم فيه

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