سرايا القدس تكشف لأول مرة عن طائرة "جنين" المسيرة وتوجه تهديدا لإسرائيل

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كشف المتحدث باسم سرايا القدس "أبو حمزة" في كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي، عن طائرة "جنين" المسيرة، كما أكد أنه باتت لدى "المقاومة قدرات دفاعية وهجومية سيذوق العدو بأسها عما قريب".
وكشف المتحدث باسم "سرايا القدس" في كلمة اليوم الخميس، عن مسيرة "جنين" التي قال إنها تعمل في القوة الجوية التي داخل قطاع غزة المحاصر.
وأكد أن "المعادلة الثابتة بأن المساس بالمسجد الأقصى يعني فتح حرب مع العدو".
وأعرب المتحدث عن شكر الفصائل المسلحة في قطاع غزة لإيران عن الدعم الذي تقدمه للمقاومة في فلسطين