نادي أعمال مأرب يكرم أسر شهداء الأمن بالمحافظة

الخميس 28 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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نظمت قيادة شرطة محافظة مأرب ونادي أعمال مأرب اليوم فعالية خاصة لتكريم أسر (488) شهيدا من شهداء الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب بحضور نائب مدير مكتب محافظ المحافظة عبدربه حليس وعدد من قيادات فروع الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وأشاد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حُميد بتضحيات أبطال الجيش و الأمن الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

مشيراً إلى أن مبادرة نادي أعمال مأرب بتكريم أسر الشهداء تجسد شعار الأمن المجتمعي تعبيرا عن الوفاء للشهداء الذين حققوا النصر بدمائهم وأفشلوا كل محاولات المليشيات الحوثية في النيل من أمن مأرب بعد أن عجزت عن تحقيق أي انتصار في الجبهات.

من جانبه أكد ممثل نادي أعمال مأرب الدكتور محمود أبو هدعش أهمية هذه الفعالية تكريما ًًللشهداء الذين بفضل تضحياتهم أصبحت مأرب قلعة الصمود والدفاع عن الجمهورية والهوية وعلى الأمة العربية بأكملها.

وفي ختام الفعالية تم تكريم أسر شهداء الأمن بالمحافظة بمبالغ مالية تعبيرا عن الاهتمام والرعاية لأبناء الشهداء خاصة مع قدوم عيد الفطر المبارك.