«الملك سلمان»يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمني

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استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، بحضور محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الاربعاء، الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ونواب رئيس المجلس.
وبحسب وسائل إعلام سعودية رسمية فان الملك سلمان أكد خلال اللقاء حرص المملكة ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، متمنيًا لهم التوفيق؛ بما يحقق لليمن وللشعب اليمني الأمن والاستقرار.
وكان المجلس الرئاسي قد غادر ، اليوم الاربعاء، العاصمة المؤقتة عدن، متوجها الى السعودية.
وقالت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي،وصل اليوم، الى مدينة جدة السعودية قادماً من العاصمة المؤقتة عدن في زيارة رسمية.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة، مستشار الملك سلمان أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان الوزير المرافق، والسفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، والقنصل العام للجمهورية اليمنية في جدة علوي بافقيه.
ويرافق رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الزيارة، اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق محمد عبدالله صالح، والدكتور عبدالله العليمي، وعبدالرحمن صالح المحرمي، وعثمان مجلي، وفرج سالمين البحسني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك،وفق الوكالة.