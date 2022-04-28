الجيش: المليشيات ارتكبت 74 خرقاً للهدنة واستهدفت مدنيين ونازحين

الخميس 28 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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جددت القوات الحكومية، اتهاماتها لجماعة الحوثي، الارهابية بإرتكاب خروقات للهدنة الأممية، وإستهداف مدنيين ونازحين بعدد من المحافظات.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني رصدت 74 خرقاً للهدنة يوم الثلاثاء (26 ابريل)، منها 31 خرقاً في جبهات محور تعز، و16 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و13 خرقاً في جبهات غرب حجة، و11 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و3 خروقات في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأكد أن "المليشيا الحوثية استمرت في استهداف مواقع الجيش في الجبهات بالمدفعية وبالعيارات المختلفة طوال ساعات الثلاثاء".

وأفاد أن قوات الجيش أحبطت "محاولات تسلل نفّذتها مجاميع حوثية مسلّحة في أوقات متفرقة باتجاه مواقع عسكرية جنوب مارب وفي أطراف شمير وإلى مناطق جنوب الجراحي بمحور حيس".

وأشار إلى أن "المليشيا الحوثية ضاعفت عمليات استحداث مواقع وخنادق باستخدام آليات شق الطرقات جنوب وغرب مارب وفي مناطق متفرقة بمحور حيس وفي مواقع بجبهة حرض غرب حجة".

وأضح أن :المليشيا الحوثية جددت استهداف النازحين في عزلة الحناية غرب تعز بأسلحة رشاشة عيار 12.7، كما استهدفت القرى الآهلة بالسكّان المحررة حديثاً في محور حيس" جنوبي الحديدة.