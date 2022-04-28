«الملك سلمان»يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمني الجيش: المليشيات ارتكبت 74 خرقاً للهدنة واستهدفت مدنيين ونازحين الحوثي ينشر سموم الثقافة الخمينية بمحافظة الجوف ومسؤول حكومي: كثير من المساجد اصبحت مغلقة لنشر فكرهم تحديد ملعب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022 نوعان من الطحين لتحضير أفضل الأقنعة المضادة للتجاعيد.. للنساء فقط انتفاضة قبلية مسلحة جديدة بوجه «الحوثي» بمحافظة الجوف - قبائل «بني نوف»تتداعى وتستنفر عناصرها - حصاد قتلى المليشيات أسعار السلع الأساسية في اليمن ترتفع بنسبة 85 بالمائة..تقرير يكشف حجم مخزون القمح المتبقي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والحوثيين امرأة تباغت طبيب يمني بطعنه قاتلة .. تفاصيل مبادرة غير مسبوقة لدعم دولة في حالة حرب.. أوروبا تناقش هذا الإجراء واتساب يحذر ملياري مستخدم من خدعة احتيال واختراق خطيرة
جددت القوات الحكومية، اتهاماتها لجماعة الحوثي، الارهابية بإرتكاب خروقات للهدنة الأممية، وإستهداف مدنيين ونازحين بعدد من المحافظات.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني رصدت 74 خرقاً للهدنة يوم الثلاثاء (26 ابريل)، منها 31 خرقاً في جبهات محور تعز، و16 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و13 خرقاً في جبهات غرب حجة، و11 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و3 خروقات في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
وأكد أن "المليشيا الحوثية استمرت في استهداف مواقع الجيش في الجبهات بالمدفعية وبالعيارات المختلفة طوال ساعات الثلاثاء".
وأفاد أن قوات الجيش أحبطت "محاولات تسلل نفّذتها مجاميع حوثية مسلّحة في أوقات متفرقة باتجاه مواقع عسكرية جنوب مارب وفي أطراف شمير وإلى مناطق جنوب الجراحي بمحور حيس".
وأشار إلى أن "المليشيا الحوثية ضاعفت عمليات استحداث مواقع وخنادق باستخدام آليات شق الطرقات جنوب وغرب مارب وفي مناطق متفرقة بمحور حيس وفي مواقع بجبهة حرض غرب حجة".
وأضح أن :المليشيا الحوثية جددت استهداف النازحين في عزلة الحناية غرب تعز بأسلحة رشاشة عيار 12.7، كما استهدفت القرى الآهلة بالسكّان المحررة حديثاً في محور حيس" جنوبي الحديدة.