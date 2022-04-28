«الملك سلمان»يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمني الجيش: المليشيات ارتكبت 74 خرقاً للهدنة واستهدفت مدنيين ونازحين الحوثي ينشر سموم الثقافة الخمينية بمحافظة الجوف ومسؤول حكومي: كثير من المساجد اصبحت مغلقة لنشر فكرهم تحديد ملعب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022 نوعان من الطحين لتحضير أفضل الأقنعة المضادة للتجاعيد.. للنساء فقط انتفاضة قبلية مسلحة جديدة بوجه «الحوثي» بمحافظة الجوف - قبائل «بني نوف»تتداعى وتستنفر عناصرها - حصاد قتلى المليشيات أسعار السلع الأساسية في اليمن ترتفع بنسبة 85 بالمائة..تقرير يكشف حجم مخزون القمح المتبقي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والحوثيين امرأة تباغت طبيب يمني بطعنه قاتلة .. تفاصيل مبادرة غير مسبوقة لدعم دولة في حالة حرب.. أوروبا تناقش هذا الإجراء واتساب يحذر ملياري مستخدم من خدعة احتيال واختراق خطيرة
كثير من قرى ومدن محافظة الجوف التي كانت بالامس ترفض الفكر الشيعي ينتشر فيها اليوم الثقافيون الحوثيون ممن "لا يشاركون في الحروب" ومهمتهم "التحريض والتحشيد و.." يبدو ذلك قريبا من أدوار المتطوعين في المراكز الصيفية.
مدير الأوقاف والإرشاد بمحافظة الجوف الاستاذ حسين وسعان أوضح: بأن الحوثيين "يتحكمون اليوم بمساجد المحافظة ما عدى مناطق خارج مدينة الحزم وبعض مساجد المصلوب"، و"تتواجد الكثير من ملازمهم وأدبياتهم في المساجد، أصبحت مغلقة لهم لنشر فكرهم".
وعن مواقع المراكز الصيفية الحوثية تابع وسعان لمأرب برس بالقول: "شوهد في منطقتنا طقم محمل بأكثر من عشرين طفل تحت سن العاشرة وهم خارجين بهم في دورة لا يعرف مكانها".
وحول طبيعة المستهدفين ببرامج ومراكز الحوثيين يقول: "يشتغلون في الرجال والنساء والأطفال وأكثر تركيزهم علي الأطفال"، يرغبونهم بـ "المواد التي تعطي لتموين المقاتلين مثل التونه والببسي والقات حتي يتعود الأطفال، ثم يذهبوا بهم لحضور لقاء أو محاضرة".. يشير وسعان لخطوات بسيطة وواضحة وسهلة لاستقطاب الأطفال في واقع مليء بالفقر والحاجة.
وأفاد وسعان في حديثة على ان الجماعة الحوثية علمت على توزيع الأطفال على المدارس والمساجد التي حولتها الى مقرات ومراكز لنشر سموم فكرها وعمدت على تنظيم احتفالاتها الكبيرة في مسجد الصالح بالعاصمة صنعاء وحتى في منازل بعض المشرفين الحوثيين حسب إفادات مواطنين.. لافتًا الى ان أهم المقرات تبقى مجهولة وتشير إليها المليشيات في أخبارها بمراكز "مغلقة" وهي الأقل على مستوى المحافظات.
وتقع أغلب المراكز الصيفية الحوثية في مواقع معروفة ومعلنة ولكن بعضها يبقى مغلقا وغير معروف.