تحديد ملعب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الملعب المستضيف للمباراة بين الإمارات وأستراليا يوم 7 يونيو المقبل، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لنهائيات كأس العالم 2022.
ووقع خيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على استاد "أحمد بن علي" بمدينة الريان القطرية، الذي يعد من الملاعب الثمانية التي ستستضيف مباريات مونديال "قطر 2022"، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 40 ألف مقعد.
وتأهل المنتخب الإماراتي إلى الملحق الآسيوي، بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة، برصيد 12 نقطة.
بينما تأهل المنتخب الأسترالي للملحق الآسيوي، باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.
وشهدت الأيام الماضية، دعوات إماراتية لحشد الجماهير للسفر إلى قطر، ومساندة "الأبيض" في مهمته الصعبة.
وسيكون الفائز من مواجهة منتخبي الإمارات وأستراليا على موعد مع منتخب بيرو، صاحب المركز الخامس في ترتيب مجموعة قارة أمريكا الجنوبية، التي تأهلت 4 منتخبات منها مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وهي البرازيل والأرجنتين والإكوادور والأوروغواي.
كما تأهلت 4 منتخبات عبر تصفيات القارة الآسيوية أيضا مباشرة إلى مونديال قطر 2022 وهي، السعودية وإيران، وكوريا الجنوبية، واليابان، إضافة إلى منتخب قطر كمستضيف للعرس الكروي العالمي.