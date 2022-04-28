انتفاضة قبلية مسلحة جديدة بوجه «الحوثي» بمحافظة الجوف - قبائل «بني نوف»تتداعى وتستنفر عناصرها - حصاد قتلى المليشيات

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اندلعت مواجهات مسلحة يوم امس الثلاثاء بين رجال القبائل وعناصر مليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة الجوف.
وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بأن المواجهات المسلحة اندلعت فيما بين قبائل بني نوف وعناصر مليشيات الحوثي في منطقة "الفرايد" شمال غرب معسكر اللبنات الواقع على امتداد الخط الصحراوي بمحافظة الجوف.
واشارت المصادر بان المواجهات أسفر عنها مصرع سبعة من عناصر المليشيات واستشهاد احد أفراد قبائل بني نوف ويدعى "زايد مبارك الزراعي".
وذكرت المصادر بأن قبيلة بني نوف وجهت نداءً عاجلًا لأفرادها بسرعة الحشد والدعم لمواجهة غطرسة المليشيات الحوثية.
استنفار قبائل بني نوف وفقاً للمصادر ذاتها جاء عقب علمها بصدور توجيهات حوثية لعناصرها في النقاط العسكرية تنص بتصفية أي فرد ينتمي لقبائل بني نوف.