امرأة تباغت طبيب يمني بطعنه قاتلة .. تفاصيل

الأربعاء 27 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر محلية بمحافظة تعز مساء اليوم الاربعاء بأن امراة اقدمت على طعن طبيب جراحة قلب بآلة حادة وسط مدينة تعز.

واوضحت المصادر لمأرب برس بأن طبيب جراحة القلب الدكتور سلطان الدبعي تعرض للطعن بآلة حادة في الرقبة من قبل إمراة وسط مدينة تعز اثناء استقلاله سيارته.

وذكرت المصادر بان الدكتور الدبعي المصاب خضع لعملية جراحية دقيقة فيما لازالت حالته الصحية غير مستقرة حتى اللحظة.

ولم يتسنى للمصادر معرفة دوافع واسباب اعتداء المرأة على الدكتور الدبعي.