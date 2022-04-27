مبادرة غير مسبوقة لدعم دولة في حالة حرب.. أوروبا تناقش هذا الإجراء

الأربعاء 27 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اقترحت المفوضية، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأوكرانية الواردة إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام من أجل دعم اقتصاد الدولة التي تتعرض للهجوم من قبل روسيا.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن هذا الاقتراح الذي ينبغي الموافقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الـ 27 يُعد "بادرة غير مسبوقة لدعم دولة في حالة حرب".

وأعلنت بريطانيا، الاثنين، إلغاء الرسوم الجمركية على كل السلع المستوردة من أوكرانيا، وفق فرانس برس.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أنها بادرت بهذا الإجراء بعد مناقشات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكرت في البيان "كلانا متفق على الأهمية الحاسمة لتعليق الرسوم الجمركية في دعم الاقتصاد الأوكراني".

بلغ حجم التجارة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا 52 مليار يورو العام الماضي، وفقًا للمفوضية الأوروبية، وهو رقم تضاعف منذ عام 2016.

لكن منذ أواخر فبراير وشن الحرب من قبل روسيا، تأثر الإنتاج الزراعي والصناعي في أوكرانيا بشدة، وكذلك علاقاتها التجارية مع بقية العالم، وخاصة أن البحرية الروسية قطعت منافذها.

من المرجح أن ينهار الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 35% هذا العام، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في 19 أبريل.