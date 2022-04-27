بوتين يهدد الغرب بـ “سلاح غامض”.. ويحذر من “ضربة صاعقة” لكل من يتدخل في حربه على أوكرانيا

الأربعاء 27 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 489

هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بتوجيه “ضربة صاعقة” ضد أي طرف يحاول التدخل في الحرب الدائرة حالياً مع أوكرانيا، زاعماً فشل الغرب في شق الصف داخل روسيا، وحذر أن روسيا في حال تعرضها لأي تهديد استراتيجي ستستخدم أسلحة لا يمتلكها أي من خصومها.

وأضاف: “نمتلك كل الإمكانيات لمثل هذا الرد.. وأدوات لا يمكن أن يتباهى أحد بامتلاكها.. لكننا لن نتباهى بها بل سنستخدمها”.

ونقلت عن مسؤولين قولهم إن “تبادل المعلومات الاستخبارية مهد الطريق لأوكرانيا لإسقاط طائرة نقل روسية كانت تقل مئات الجنود في الأيام الأولى من الحرب، مما ساعد في صد هجوم روسي على مطار رئيسي بالقرب من كييف”.

وكشفت أن “المعلومات تضمنت صورا تجارية للأقمار الصناعية وأيضا الكثير من المعلومات الاستخبارية الأخرى حول مكان نشاط أنواع معينة من الوحدات الروسية”.

وأشارت إلى أن هذا التعاون كان جزءا من عملية تبادل استخباراتية ضخمة وغير مسبوقة مع شريك من خارج الناتو لعبت دورا حاسما في نجاح أوكرانيا حتى الآن في حربها ضد الجيش الروسي الأكبر والأفضل تجهيزا.

وكان بوتين قد صرح يوم أمس، بأنه لا يزال “يأمل” بنجاح المفاوضات مع أوكرانيا رغم استمرار المعارك، لكن يمكن التوصل إلى نتيجة “إيجابية”.