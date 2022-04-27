الرئيس الأوكراني يتحدث عن مبادرة “غير مسبوقة” للاتحاد الأوروبي

الأربعاء 27 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنّ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تحدثت معه عن تضمن العقوبات المقبلة النفط الروسي.

وأضاف زيلينسكي: “رئيسة المفوضية الأوروبية أبلغتني بالحزمة السادسة من العقوبات على موسكو”.

وتابع: “الحزمة السادسة من العقوبات على موسكو يجب أن تتضمن حظراً على النفط الروسي”.

الرئيس الأوكراني قال أيضاً إنّ “قرار وقف الاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية على صادراتنا سيدعم نشاطنا الاقتصادي بشكل كبير”.

وفي وقت سابق من اليوم، اقترحت المفوضية الأوروبية إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأوكرانية الواردة إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام من أجل دعم اقتصاد الدولة التي تتعرض للهجوم من قبل روسيا.

وقالت في بيان، إن هذا الاقتراح الذي ينبغي الموافقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الـ 27 يُعد “بادرة غير مسبوقة لدعم دولة في حالة حرب”.

كما أعلنت بريطانيا، الإثنين الفائت، إلغاء الرسوم الجمركية على كل السلع المستوردة من أوكرانيا، وفق فرانس برس.