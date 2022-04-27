السعودية تضع الكرة في ملعب الحوثيين وتتحدث عن فرصة جديدة سانحة أمامهم بعد التطورات الأخيرة في اليمن أسعار صرف بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وأسعار الذهب في عدن وصنعاء مساء اليوم أول تصريح لمالك تويتر الجديد أيلون ماسك حول حظر ترمب أهم القرارات والتوجيهات التي خرج بها اجتماع الحكومة اليوم في عدن والستة المحاور التي تضمنتها مصفوفة الحكومة لماذا غادر رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي العاصمة عدن وتوجهوا الى جدة؟ شاهد بالصور.. أكثر الأماكن تعقيماً على مستوى العالم استعداداً لليلة 27 رمضان وماذا تعمل هذه الروبوتات داخل المسجد الحرام؟ مهلة وشرط جزائي.. تويتر تكشف تفاصيل جديدة حول الاتفاق مع ماسك اكتشاف طريقة سهلة وبسيطة للإقلاع عن التدخين بتحفيز الدماغ الأردن.. السجن لأحد أقرباء الملك 18 عاما في قضية تتعلق بالفساد روسيا تنفذ تهديدها وتصدر أول قرار رسمي في قطع الغاز عن دولتين أوروبيتين
أسعار صرف بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء في عدن:
شراء الدولار 1010
بيع الدولار 1040
شراء السعودي 267
بيع السعودي 280
اسعار الصرف في صنعاء:
شراء الدولار 559
بيع الدولار 565
شراء السعودي 148.30
بيع السعودي 149
*أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 419,000 ريال
بيع = 425,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 52,000 ريال
بيع = 55,000 ريال
* أسعار الذهب في صنعاء
الأربعاء - 27/04/2022
جنيه الذهب
شراء = 247,500 ريال
بيع = 251,500 ريال
جرام عيار 21
شراء = 30,900 ريال
بيع = 33,000 ريال