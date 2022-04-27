أسعار صرف بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وأسعار الذهب في عدن وصنعاء مساء اليوم

الأربعاء 27 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس -غرفة الأخبار

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أسعار صرف بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء في عدن:

شراء الدولار 1010

بيع الدولار 1040

شراء السعودي 267

بيع السعودي 280

اسعار الصرف في صنعاء:

شراء الدولار 559

بيع الدولار 565

شراء السعودي 148.30

بيع السعودي 149

*أسعار الذهب في عدن

جنيه الذهب

شراء = 419,000 ريال

بيع = 425,000 ريال

جرام عيار 21

شراء = 52,000 ريال

بيع = 55,000 ريال

* أسعار الذهب في صنعاء

الأربعاء - 27/04/2022

جنيه الذهب

شراء = 247,500 ريال

بيع = 251,500 ريال

جرام عيار 21

شراء = 30,900 ريال

بيع = 33,000 ريال