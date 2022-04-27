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أسعار صرف بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وأسعار الذهب في عدن وصنعاء مساء اليوم

الأربعاء 27 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس -غرفة الأخبار
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أسعار صرف بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء في عدن:

  

شراء الدولار       1010

 

بيع الدولار               1040

 

شراء السعودي    267

 

بيع السعودي        280

     

اسعار الصرف في صنعاء: 

  

شراء الدولار       559

 

بيع الدولار           565

 

شراء السعودي     148.30

 

بيع السعودي              149

  

*أسعار الذهب في عدن

 

 جنيه الذهب

شراء = 419,000 ريال 

بيع = 425,000 ريال 

 

 جرام عيار 21 

شراء = 52,000 ريال 

بيع = 55,000 ريال 

 

* أسعار الذهب في صنعاء

 

الأربعاء - 27/04/2022 

  

 جنيه الذهب

شراء = 247,500 ريال 

بيع = 251,500 ريال 

 

جرام عيار 21 

شراء = 30,900 ريال 

بيع = 33,000 ريال 

  
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