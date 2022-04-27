شاهد بالصور.. أكثر الأماكن تعقيماً على مستوى العالم استعداداً لليلة 27 رمضان وماذا تعمل هذه الروبوتات داخل المسجد الحرام؟

الأربعاء 27 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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ضمن حزمة من الخدمات التي توفرها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استعدادًا لاستقبال المصلين لصلاة تراويح ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك، وفرت الرئاسة ممثلةً بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، 11 روبوتًا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام، ليصبح الحرم المكي الأكثر تعقيمًا على مستوى العالم، إضافة إلى أكثر من 70 فرقة عمل لتعقيم المسجد الحرام، حيث يتجاوز عددهم 700 عامل وأكثر من 100 مشرف، يعملون على مدار الساعة في تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه.

وتعمل الروبوتات على تعقيم وتغطية كافة جنبات المسجد الحرام، وذلك بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

وحصلت الروبوتات على براءة اختراع SLAM مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وتمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل الروبوت الواحد من 5 إلى 8 ساعات من دون تدخل بشري. ويسع الجهاز 2308 لترات، يستهلك منها لترين كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة 600 متر مربع كل جولة.

ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من 5 إلى 15مايكرومتر، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية لدى الروبوت 10 أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.

يُذكر أن جهاز الروبوت الذكي قد حصل على شهادات عالمية، ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE ويأتي نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين من الفيروسات والقضاء على كافة الأوبئة.