مهلة وشرط جزائي.. تويتر تكشف تفاصيل جديدة حول الاتفاق مع ماسك

الأربعاء 27 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن تويتر في إفصاح أمس الثلاثاء، أنه سيتوجب على الملياردير إيلون ماسك دفع شرط جزائي قدره مليار دولار، إذا ألغي اتفاقه لشراء شركة التواصل الاجتماعي، مقابل 44 مليار دولار نقدًا.

وأشار إلى أن أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع، هو فشل الصفقة بسبب عدم تقديم المطلوب من السيولة أو المديونية أو تمويل قروض مضمونة بأسهم.

وكانت منصة تويتر كشفت الإثنين، أن ماسك حصل على ديون وتمويل قرض مضمون بأسهم، وذلك بقيمة 25.5 مليار دولار، وتعهّد بتسديد ديون بقيمة 21 مليار دولار، في صورة أسهم.

وقال الإفصاح: إن تويتر سيتعين عليه دفع الغرامة نفسها إذا تخلى عن الاتفاق وفق ظروف معينة. كما كشف الإفصاح عن إمكانية إلغاء الصفقة، إذا لم يتم إغلاقها بحلول 24 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويمكن مد الموعد ستة أشهر أخرى للوفاء بشروط معينة لإغلاقها، مثل التصاريح الخاصة بمكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي. 44 مليار دولار وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، قد توصل لاتفاق يوم الإثنين لشراء "تويتر" بسعر 54,20 دولارًا للسهم، ما يجعل قيمتها الإجمالية نحو 44 مليار دولار.

وستسمح هذه الصفقة لأغنى رجل في العالم، السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي تضم ملايين المستخدمين والقادة العالميين. ويعد الاتفاق تحولاً جذريًا في موقف مجلس الإدارة، الذي حاول في البداية عرقلة عرض ماسك لشراء المنصة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اشترى ماسك حصة بنحو 9% في تويتر، ثم عرض شراء الشركة بأكملها معلنًا أن هدفه الحفاظ على حرية التعبير