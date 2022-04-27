اكتشاف طريقة سهلة وبسيطة للإقلاع عن التدخين بتحفيز الدماغ

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اكتشف فريق من علماء المركز الطبي لجامعة ديجون بورغوندي في فرنسا، طريقة تجعل المدخن يقلع عن التدخين عن طريق تحفيز غير جراحي للدماغ.
وتشير مجلة Addiction، إلى أن طريقة تحفيز الدماغ غير الجراحي NIBS، أصبحت حاليا تستخدم في علاج اضطرابات الإدمان على الكحول والمخدرات وغيرها من المواد المؤثرة نفسيا.
ولكن الباحثين في الدراسة الجديدة قرروا تحديد فعاليتها في علاج المدمنين على النيكوتين.
ومن أجل ذلك، أجروا مراجعة منهجية وتحليل شمولي لفعالية NIBS في الإقلاع عن التدخين خلال فترة طويلة.
بالإضافة إلى سبع دراسات أخرى شارك فيها حوالي 700 مريض. واتضح للباحثين، أن المدمنين على التدخين الذين خضعوا لـ NIBS خلال 3-6 أشهر، كانت لديهم فرصة للإقلاع عن التدخين لفترة طويلة، أعلى بـ 2.39 مرة مقارنة بالمدخنين الذي تعرضوا لـ NIBS وهمي