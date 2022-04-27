قلب المحيط الهادئ يشتعل و قلق أسترالي غربي من جيش الصين القادم

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قالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، الأربعاء، إنه "من المرجح جدا" أن ترسل الصين قوات إلى جزر سليمان، بعد توقيع اتفاق أمني مثير للجدل مع الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.
وكانت جزر سليمان وبكين أعلنتا، الثلاثاء الماضي، توقيع اتفاقية أمنية مبهمة، مما أثار مخاوف الولايات المتحدة وأستراليا، المجاورة للأرخبيل، من توسيع النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادئ.
وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تطلب الصين إرسال قوات إلى جزر سليمان خلال العام المقبل، قالت وزيرة الشؤون الداخلية كارين أندروز لإذاعة "4 بي سي"، إن ذلك "مرجح جدا"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس". وأوضحت أنه "من المرجح أن يكون هذا هو الطريق الذي تسلكه الصين في منطقة المحيط الهادئ".
وحاول رئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوغافاري، طمأنة واشنطن وكانبيرا، قائلا إن الاتفاق مع الصين، لا يشمل إقامة قاعدة عسكرية، لكنه لم ينشر النسخة النهائية للاتفاق.
وكانت نسخة من مسودة الاتفاق سرّبت الشهر الماضي وسبّبت صدمة في أستراليا، لتضمنها مقترحات تجيز نشر قوات من الشرطة والبحرية الصينية في الأرخبيل.
وتابعت أندروز: "من الواضح أن بكين تدرك جيدا أننا في خضم حملة انتخابات فدرالية الآن"، موضحة "نحن نتحدث عن تدخل سياسي وهو يتخذ أشكالا عديدة