اختتام مشروعين تدريبيين في مجال سبل العيش لعدد من الأسر النازحة و المحتاجة في مأرب

الأربعاء 27 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، أقامت الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية( انصر)، فعالية اختتام مشروعين تدريبيين في مجالي ( الأشغال اليدوية، وصناعة كماليات الأفراح والحفلات) استهدف عدد من الأسر النازحة والأشد احتياجاً بمأرب.

وأوضحت منسقة المشروع- فردوس محمد" أن البرنامجين استمرا لمدة 16 يوماً بمشاركة العشرات من النساء، وذلك ضمن تدخلات الهيئة في الجانب التنموي باليمن تحت إطار سُبل العيش".

واشارت " أن هذا التدخل النوعي يُعد البداية المشرقة التي ستتوالى بعدها العديد من البرامج في التمكين، والتطوير المجتمعي".

مبديةً" ثقتها بإدارة الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية بالاستمرار بهذه المشاريع الإنسانية"، مشيدةً باستجابة الهيئة وبشكل إيجابي مع كل الأفكار التنموية التي تخدم المجتمع ".

من جهته قال: مستشار وزير الشباب والرياضة، ومدير الهيئة في اليمن- داوود علوه" أن هذ البرامج ومن خلال مخرجاتها اعطت حافزاً كبيراً لدى إدارة الهيئة لتكثيف تدخلاتها في مجال التنمية والتمكين المجتمعي في اليمن"، مشيداً بالانجازات الكبيرة التي تحققت من خلال مخرجات البرنامجين عبر الأسر العاملة فيها".

إلى ذلك نوه مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بأمانة العاصمة- عبدالحليم الهجري" إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل نقل المجتمع اليمني ككل إلى مربع الإنتاج، حتى ينعكس أثره على التنمية الوطنية الشاملة". شاكراً الهيئة العالمية " انصر" على هذا التدخل الذي يسهم في تخفيف معاناة الأسر المحتاجة".

ودعا الهجري " الهيئة وكافة الجهات إلى تكثيف مثل هكذا تدخلات بناءة، والتي تصنع مجتمعاً منتجاً ومعطاء".

تخلل الفعالية عدد من الكلمات والفقرات، اجمعت في مجملها على الإستمرار في مثل هذه التدخلات الإنسانية، كما تم تكريم المتدربات بحقائب متكاملة، إضافة إلى شهائد المشاركة.

حضر الفعالية عباس عبدالمغني مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بأمانة العاصمة وعبدالواحد ردمان مدير عام الوحدة التنفيذية بمحافظة صنعاء وعبدالوهاب نصر مدير شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية.