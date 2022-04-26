رابطة أمهات المختطفين تطلق تقريرها الحقوقي السنوي السادس اختتام مشروعين تدريبيين في مجال سبل العيش لعدد من الأسر النازحة و المحتاجة في مأرب 181 خرقاً حوثياً للهدنة خلال 48 ساعة ليندركينغ: بايدن طلب مراجعة إعادة الحوثيين على قائمة الإرهاب ورش توعوية في عدن للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي تعرف على أفضل 10 شركات طيران على درجة رجال الأعمال في العالم .. بينها دولتان خليجيتان وفاة رجل ونجله غرقا بالسيول في حجة عدن: توجيهات للمجلس الرئاسي تخص المعسرين ضبابية حول مستقبل شركة تويتر والموظفين فيها روسيا تحذر «فعليا» من اندلاع حرب عالمية ثالثة
قالت قوات الجيش اليمني، أنها رصدت ارتكاب مليشيا الحوثي الإيرانية 181 خرقاً للهدنة الأممية خلال اليومين الماضيين (24- 25 ابريل 2022) في مختلف جبهات القتال.
وتوزّعت الخروقات ـ بحسب بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة ـ بين 47 خرقًا في جبهات محور تعز، و40 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و40 خرقًا في جبهات القتال غرب محافظة حجة، و31 خرقًا في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمحافظة مارب، و12 خرقاً في جبهات الجوف، و9 خروقات في محور الضالع، وخرقاً واحداً في محور أبين، وخرقاً واحداً في جبهة كتاف بمحافظة صعدة.
وتنوّعت الخروقات بين إطلاق النار على قواتنا في كافة الجبهات من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة، وعمليات إعادة تموضع لآليات وعناصر مسلحة، ودفع بتعزيزات إلى مختلف المواقع، واستحداث تحصينات.
كما تم رصد تحليق مكثّف للطيران الاستطلاعي المسيّر في عدّة جبهات طوال الـ24 ساعة الماضية.