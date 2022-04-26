ليندركينغ: بايدن طلب مراجعة إعادة الحوثيين على قائمة الإرهاب

الثلاثاء 26 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندركينغ، الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن طلب من إدارته مراجعة إعادة الحوثيين على قائمة الإرهاب لدى الولايات المتحدة.

وأكد ليندركينغ في تصريحات لتلفزيون سعودي، أن “رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب كان هدفه فقط السماح بوصول المساعدات لليمنيين”.

وكانت إدارة بايدن قد أزالت الحوثيين من القائمة مطلع العام الماضي، بعد أن وضعت إدارة سلفه دونالد ترامب الجماعة في القائمة.

وأوضح ليندركينغ أن “اتفاق الأطراف اليمنية على الهدنة الأممية خطوة مهمة جدا، وعلى جميع الأطراف تقديم تنازلات، وإظهار جدية الالتزام بالهدنة”.

وتابع: “ما نشهده حاليا هو تغيير فعلي في الأزمة اليمنية.. والتوصل إلى هدنة لا يعني حل كل مشاكل اليمن”.

وحول التدخل الإيراني في اليمن، قال المبعوث الأمريكي، إن المجتمع الدولي يريد أن يرى تغييرا في موقف إيران إزاء الحرب في اليمن، حيث لم يلمس سلوكا إيجابيا مننها تجاه هذا البلد.

وبشأن مجلس القيادة الرئاسي، أكد المبعوث الأمريكي، إن “أهم إنجازات مجلس القيادة القدرة على تلبية تطلعات اليمنيين”.

وحول سياسية واشنطن الحالية في اليمن، قال ليندركينغ، إن “دفنا ينحصر حاليا بتأمين الهدنة ودعم القيادة اليمنية الجديدة”، داعياً القوى في اليمن إلى إظهار جدية الالتزام بالهدنة.

وفي 1 أبريل/نيسان الجاري، أعلن غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.