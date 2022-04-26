تعرف على أفضل 10 شركات طيران على درجة رجال الأعمال في العالم .. بينها دولتان خليجيتان

الثلاثاء 26 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 215

قامت دراسة جديدة أجرتها باونس بتجميع قائمة بأفضل شركات الطيران التي لديها أفضل درجة رجال أعمال. ويستند ذلك إلى مراجعات من Businessclass.com، مع تصنيف التصنيفات التي تم تجميعها مع مراعاة عوامل مثل تجربة المطار والمقصورة والمقعد والوجبات والمشروبات والخدمة والترفيه ووسائل الراحة والمرافق. وكانت الدرجات من أصل 10. وتصدرت الخطوط الجوية السنغافورية الترتيب، بمجموع نقاط بلغ 9.57، تلتها الخطوط الجوية القطرية (9.29) وكاثي باسيفيك في هونغ كونغ (9). تقول الدراسة: “كانت سنغافورة مرادفا للرفاهية منذ أن حلقت في السماء قبل ما يقرب من 50 عامًا وحصلت على درجات شبه مثالية في جميع المجالات”. وأضافت “بالإضافة إلى تسجيل 10 من أصل 10 لكل من مأكولاتها ومشروباتها ، اكتسبت سنغافورة أيضًا درجة مثالية لخدمتها وترفيهها أيضا.” كما تضم القائمة طيران الإمارات والاتحاد للطيران – حيث يحتلان المركز الخامس برصيد 8.71 درجة. وسجلت طيران الإمارات نتائج أعلى في تجربة المطار والترفيه ووسائل الراحة والمرافق، في حين حققت الاتحاد للطيران أداء أفضل في المقصورة والمقاعد والوجبات والخدمة. فيما يلي قائمة بأفضل شركات الطيران التجارية 1. الخطوط الجوية السنغافورية، 9.57 2. الخطوط الجوية القطرية، 9.29 3. كاثي باسيفيك ، 9 4. الخطوط الجوية التركية، 8.86 5. الاتحاد للطيران، 8.71 5. طيران الإمارات، 8.71 7. الخطوط الجوية الآسيوية، 8.57 7. الخطوط الجوية اليابانية، 8.57 7. أول نيبون الخطوط الجوية، 8.57 10. طيران نيوزيلندا، 8.43 10. الخطوط الجوية التايلاندية، 8.43 10. خطوط هاينان الجوية، 8.43 10. فيرجن أتلانتيك ، 8.43 10. خطوط دلتا الجوية، 8.43