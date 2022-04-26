وفاة رجل ونجله غرقا بالسيول في حجة

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لقي رجل ونجله مصرعهما، الثلاثاء، غرقا جراء سيول سقطت على محافظة حجة الواقعة في معظمها تحت سيطرة الحوثيين شمال غربي اليمن.
وأفادت مصادر محلية بأن "حامد محمد الزريقي ونجله حمدان توفيا جراء تدفق السيول في وادي حسارة بمديرية قارة في محافظة حجة".
واوضحت المصادر أن "المواطنين لقيا حتفهما أثناء عبورهما من الوادي على متن سيارة، ومعهما اثنان آخران نجيا من السيول".
ومنذ أيام، تشهد عدة محافظات يمنية هطول أمطار غزيرة، ألحقت أضرارا في ممتلكات السكان، خصوصا النازحين.