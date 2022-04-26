عدن: توجيهات للمجلس الرئاسي تخص المعسرين ضبابية حول مستقبل شركة تويتر والموظفين فيها روسيا تحذر «فعليا» من اندلاع حرب عالمية ثالثة الخدمة المدنية في عدن وصنعاء تعلنان موعد اجازة عيد الفطر ومتى يبدأ الدوام الرسمي روسيا تكشف عن قصف عشرات الأهداف وقتل 500 جندي خلال الساعات الماضية كشف عن 4 علامات واضحة لأمراض الكبد اسرائيل توجه ضربة قوية للدولار مباحثات ”سعودية ـ أمريكية“ لدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني وزير الدفاع: ملتزمون بالهدنة الاممية وجاهزون للرد على خروقات الحوثيين بوساطة عمانية.. الحوثيون يفرجون عن السفينة الاماراتية ”روابي“ بعد 4 شهور من اختطافها
وجه مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، في عدن برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، الحكومة بتشكيل لجنة للنظر في قضايا المعسرين، والتنسيق مع السلطة القضائية لتسهيل الإفراج عنهم بمناسبة شهر رمضان.
وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس ، عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، أكد المجلس أن التوجيه يشمل الذين قضوا ثلثي المدة دون المحبوسين في قضايا جسيمة أو المحبوسين على ذمة قضايا الإرهاب.
وطالب مجلس القيادة الرئاسي، اللجنة الحكومية برفع تقرير بشكل عاجل بشأن الأشخاص المستحقين للإفراج عنهم.