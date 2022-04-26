عدن: توجيهات للمجلس الرئاسي تخص المعسرين

الثلاثاء 26 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-عدن

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وجه مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، في عدن برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، الحكومة بتشكيل لجنة للنظر في قضايا المعسرين، والتنسيق مع السلطة القضائية لتسهيل الإفراج عنهم بمناسبة شهر رمضان.

وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس ، عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، أكد المجلس أن التوجيه يشمل الذين قضوا ثلثي المدة دون المحبوسين في قضايا جسيمة أو المحبوسين على ذمة قضايا الإرهاب.

وطالب مجلس القيادة الرئاسي، اللجنة الحكومية برفع تقرير بشكل عاجل بشأن الأشخاص المستحقين للإفراج عنهم.