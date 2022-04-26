عدن: توجيهات للمجلس الرئاسي تخص المعسرين ضبابية حول مستقبل شركة تويتر والموظفين فيها روسيا تحذر «فعليا» من اندلاع حرب عالمية ثالثة الخدمة المدنية في عدن وصنعاء تعلنان موعد اجازة عيد الفطر ومتى يبدأ الدوام الرسمي روسيا تكشف عن قصف عشرات الأهداف وقتل 500 جندي خلال الساعات الماضية كشف عن 4 علامات واضحة لأمراض الكبد اسرائيل توجه ضربة قوية للدولار مباحثات ”سعودية ـ أمريكية“ لدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني وزير الدفاع: ملتزمون بالهدنة الاممية وجاهزون للرد على خروقات الحوثيين بوساطة عمانية.. الحوثيون يفرجون عن السفينة الاماراتية ”روابي“ بعد 4 شهور من اختطافها
قال رئيس "تويتر" التنفيذي باراج أجراوال للموظفين، الاثنين، إن الضبابية تكتنف مستقبل شركة خدمات التواصل الاجتماعي مع إتمام صفقة لانفراد الملياردير إيلون ماسك بالاستحواذ عليها.
كان أجراوال يتحدث خلال اجتماع على مستوى الشركة وصلت إليه "رويترز".
ووافق مجلس إدارة "تويتر" على عرض الملياردير الأميركي إيلون ماسك بالاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار. وأعلن رئيس المجلس إدارة "تويتر" أن عرض ماسك هو الأفضل لحاملي الأسهم.
وقالت الشركة للموظفين إن ماسك سيشارك موظفي "تويتر" في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت لاحق.
وعندما طُرحت عليه أسئلة من الموظفين حول خطط ماسك بالنسبة للشركة واحتمالات تسريح عاملين ومبررات مجلس الإدارة لقبول الصفقة، أجّل أجراوال الكثير من الأسئلة باعتبارها أسئلة يجب طرحها على ماسك.
غير أنه قال للموظفين إنه ليست هناك خطط حاليا لتسريح عاملين.
كما أكد أجراوال بالقول "لا نعرف اذا كان سيتم إستعادة حساب دونالد ترمب ولا نعرف من سيكون المدير التنفيذي القادم و لا نعرف ماذا سيكون توّجه المنصة بعد الصفقة.
ورفض البيت الأبيض التعليق على صفقة الملياردير إيلون ماسك لشراء تويتر، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبر مرارا عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض "قلقنا ليس جديدا"، مضيفة أن هذه المنصات في حاجة لأن تخضع للحساب.
ومضت تقول: "تحدث الرئيس منذ فترة طويلة عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما يشمل "تويتر" وآخرين، في نشر معلومات مضللة".
لكنها استدركت قائلة إن البيت الأبيض لن يعلق على صفقة فردية.