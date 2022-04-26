الخدمة المدنية في عدن وصنعاء تعلنان موعد اجازة عيد الفطر ومتى يبدأ الدوام الرسمي

الثلاثاء 26 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة الشرعية، موعد اجازتي ذكرى يوم العمال العالمي اول مايو وعيد الفطر المبارك للعام ١٤٤٣ هـ.

وقال الوزارة ان الاجازة تبدأ يوم ۲۹ رمضان وتنتهي يوم الثالث من شوال وفقاً لنص المادة ( 3 ) من القانون رقم ( ۲ ) لسنة ٢٠٠٠، بشأن الاجازات والعطل الرسمية وذلك لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة.

واشار الوزارة في بيان لها، الى انه ونظراً لتداخل الاجازتين مع الاجازة الأسبوعية التي يعوض عنها ، فإن الاجازة الرسـمية تنتهي يوم السـابـع من شوال على ان يبدأ الدوام يوم الثامن من شوال..معبرة عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسـية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهاتين المناسبتين.

وفي صنعاء أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة الحوثيين(غير المعترف بها)، أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ يوم السبت المقبل 29 رمضان 1443هـ الموافق 30 إبريل 2022م وتنتهي يوم الأربعاء 3 شوال الموافق 4 مايو واعتبار يوم السبت 7 مايو إجازة رسمية تعويضا عن يوم الأحد الأول من مايو عيد العمال العالمي.

وذكرت الوزارة في بيان أن الدوام الرسمي سيُستأنف يوم الأحد 8 مايو، وذلك استناداً إلى القانون رقم 2 لسنة 2000م المادة (3) الفقرة (1) والفقرة رقم (4) بشأن الإجازات والعطل الرسمية.

يذكر أن الاجازة الاسبوعية تختلف بين المحافظات المحررة والمناطق الخاضعة للحوثيين، ففي عدن وباقي المحافظات التابعة للشرعية، الجمعة والسبت هما يومي الاجازة الاسبوعية، اما بمناطق الحوثيين فان اجازة الاسبوع هي يومي الخميس والجمعة.