روسيا تكشف عن قصف عشرات الأهداف وقتل 500 جندي خلال الساعات الماضية كشف عن 4 علامات واضحة لأمراض الكبد اسرائيل توجه ضربة قوية للدولار مباحثات ”سعودية ـ أمريكية“ لدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني وزير الدفاع: ملتزمون بالهدنة الاممية وجاهزون للرد على خروقات الحوثيين بوساطة عمانية.. الحوثيون يفرجون عن السفينة الاماراتية ”روابي“ بعد 4 شهور من اختطافها الكشف عن اتفاق ”سعودي ـ إيراني“ يخص اليمن توجيهات من الرئيس العليمي للحكومة عاجل: أغنى رجل في العالم يشتري تويتر بالكامل بمبلغ خيالي توجيهات عاجلة بسرعة التخلص من سفن متهالكة بميناء عدن.. ما التهديد المترتب على بقائها؟
قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أصابت أكثر من 90 هدفاً عسكرياً في أوكرانيا الليلة الماضية، ما تسبب في مقتل 500 جندي أوكراني على الأقل وتدمير عشرات المركبات المدرعة وقطع المدفعية والمعدات العسكرية الأخرى.
وأوضحت روسيا أيضاً أنها أصابت مستودعي ذخيرة بمنطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.
وكان حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيغوبوف، قد صرح لوسائل إعلام حكومية في وقت سابق، بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب تسعة آخرون، جراء قصف روسي استهدف المنطقة أمس الاثنين.
كما أعلنت السلطات في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا أن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخر في ضربة صاروخية على مبنى تجاري.
وقالت إدارة المنطقة إن صاروخين أصابا المبنى التجاري بينما انفجر ثالث قبل أن يبلغ هدفه.
وذكرت وزارة الدفع الأوكرانية أمس أن خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، لا تزال محاصرة جزئيا، وأن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها في الجنوب، لكن محاولة روسية لاختراق زابوروجيا في الشرق باءت بالفشل