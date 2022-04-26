روسيا تكشف عن قصف عشرات الأهداف وقتل 500 جندي خلال الساعات الماضية

الثلاثاء 26 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أصابت أكثر من 90 هدفاً عسكرياً في أوكرانيا الليلة الماضية، ما تسبب في مقتل 500 جندي أوكراني على الأقل وتدمير عشرات المركبات المدرعة وقطع المدفعية والمعدات العسكرية الأخرى.

وأوضحت روسيا أيضاً أنها أصابت مستودعي ذخيرة بمنطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.

وكان حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيغوبوف، قد صرح لوسائل إعلام حكومية في وقت سابق، بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب تسعة آخرون، جراء قصف روسي استهدف المنطقة أمس الاثنين.

كما أعلنت السلطات في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا أن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخر في ضربة صاروخية على مبنى تجاري.

وقالت إدارة المنطقة إن صاروخين أصابا المبنى التجاري بينما انفجر ثالث قبل أن يبلغ هدفه.

وذكرت وزارة الدفع الأوكرانية أمس أن خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، لا تزال محاصرة جزئيا، وأن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها في الجنوب، لكن محاولة روسية لاختراق زابوروجيا في الشرق باءت بالفشل