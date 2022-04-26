كشف عن 4 علامات واضحة لأمراض الكبد اسرائيل توجه ضربة قوية للدولار مباحثات ”سعودية ـ أمريكية“ لدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني وزير الدفاع: ملتزمون بالهدنة الاممية وجاهزون للرد على خروقات الحوثيين بوساطة عمانية.. الحوثيون يفرجون عن السفينة الاماراتية ”روابي“ بعد 4 شهور من اختطافها الكشف عن اتفاق ”سعودي ـ إيراني“ يخص اليمن توجيهات من الرئيس العليمي للحكومة عاجل: أغنى رجل في العالم يشتري تويتر بالكامل بمبلغ خيالي توجيهات عاجلة بسرعة التخلص من سفن متهالكة بميناء عدن.. ما التهديد المترتب على بقائها؟ تراجع جديد للعملة.. أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم والفارق بين صنعاء وعدن
غالبا ما يصعب اكتشاف تلف الكبد في مراحله الأولى. ولكن هناك أربع علامات تشير إلى وجود مشكلات في هذا العضو المهم.
ويشير موقع Focus.de، إلى أن المشروبات الكحولية والأطعمة الدهنية في النظام الغذائي اليومي والأمراض الفيروسية تؤثر جميعها سلبا في عمل الكبد.
ويضيف الموقع، يشير تغير لون البول إلى أمراض الكبد، فمثلا يشير لون البول الغامق إلى تلف الكبد بسبب المشروبات الكحولية، والشخص يعاني من مرض مزمن.
ويشير اصفرار مقلة العين، إلى وجود مشكلة في الكبد.
كما أن تغير لون البول يمكن أن يكون علامة تشير إلى التهاب الكبد.
وبالإضافة إلى هذا قد تشير هذه العلامة إلى اضطراب التمثيل الغذائي للدهون أو إلى متلازمة غلبرت.
ويضيف الموقع، وقد يشير الشعور بالألم وعدم الراحة في الجزء العلوي من البطن، إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني، الذي عادة يرافقه التعب المزمن وصعوبة التركيز.
وأخيرا، يمكن أن تشير الحلقة الخضراء أو البنية اللون حول القرنية إلى أمراض الكبد الوراثية