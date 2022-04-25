وزير الدفاع: ملتزمون بالهدنة الاممية وجاهزون للرد على خروقات الحوثيين

الإثنين 25 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، أن قوات الجيش وبتوجيهات من القيادة السياسية والحكومة ملتزمة بالهدنة الأممية، لكنها جاهزة للرد في أي وقت على خروقات المليشيات المتمردة إذا ما أستمرت في اعتداءاتها وخروقاتها.

وأوضح الفريق المقدشي خلال تقرير قدمه في الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أن المليشيا الحوثية مستمرة في الخروقات للهدنة الأممية في عدد من الجبهات واستهداف مواقع قوات الجيش واستخدام الطائرات المسيّرة المفخخة، وبناء التحصينات وحشد التعزيزات إلى عدّة جبهات.

في ذات الصعيد، تواصل جماعة الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية العسكرية والإنسانية في مختلف جبهات القتال.

وذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش رصدت ارتكاب المليشيا الحوثية خروقات مستمرة في جبهات تعز والحديدةوحجة ومأرب والجوف.

وأوضح أن خروقات المليشيا تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش في كافة الجبهات من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، إضافة إلى تمركز مجاميع مسلحة في مواقع استحدثتها المليشيا، وكذا استهداف أعيان مدنية غرب تعز.

وقال مركز إعلام الجيش إن قوات الجيش رصدت تحركات حوثية مسلحة في عدّة جبهات، وتحليق للطيران الاستطلاعي المسيّر التابع للمليشيا الحوثية.

وتتحدث مصادر عسكرية عن دفع الجماعة الحوثية بتعزيزات كبيرة وعتاد عسكري الى الجبهات في اطراف مأرب مستغلة الهدنة الاممية.