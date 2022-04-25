بوساطة عمانية.. الحوثيون يفرجون عن السفينة الاماراتية ”روابي“ بعد 4 شهور من اختطافها

الإثنين 25 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الإثنين 25 أبريل/نيسان، الافراج عن طاقم السفينة الإماراتية "روابي" التي احتجزتها مطلع يناير الماضي جنوبي البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام في تغريدة له على "تويتر" إنه "تم الافراج عن طاقم السفينه الإماراتية، فضلا عن نقل معتقل بريطاني كان يقوم بأنشطة مشبوهة، بناء على مساعي عمانية وبعد أخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمه.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية العمانية أفراج جماعة الحوثي عن 14 أجنبيا محتجزًا، تم نقلهم من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط، بناءا على تلبية التماس حكومات المملكة المتحدة وإندونيسيا والهند والفلبين للمساعدة في الإفراج عن عدد من رعاياهم المتحفظ عليهم في اليمن.

‏وأشار البيان إلى أن سلطنة عمان قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية في صنعاء (جماعة الحوثي)، التي تجاوبت مشكورة مع هذه المساعي".

وقالت "بعد التواصل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة مشكورة لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة، تم اليوم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيداً لعودتهم إلى بلدانهم".

وفي الثالث من شهر يناير الماضي، احتجزت الجماعة السفينة اثناء نقلها لمعدات طبية من جزيرة سقطرى إلى منطقة جازان السعودية في، بينما وصف التحالف بقيادة السعودية احتجازها بأنها "عملية قرصنة".