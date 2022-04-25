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عاجل: أغنى رجل في العالم يشتري تويتر بالكامل بمبلغ خيالي

الإثنين 25 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-وكالات
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اشترى الملياردير الأميركي إيلون ماسك تويتر بـ44 مليار دولار.

واكد تويتر،مساء الاثنين، أن إيلون ماسك أصبح متحكما بشكل كامل في الشركة.

واصبح إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا (Tesla) للسيارات الكهربائية مالكا لمنصة التدوين المصغر.

وقال إيلون ماسك أغنى رجل في العالم ان تويتر لديه إمكانيات هائلة وسأعمل على توفيرها

واضاف: سأعمل على زيادة الثقة في تويتر.

وكان مجلس إدارة تويتر يتفاوض مع ماسك الساعات الأولى من يوم الاثنين بشأن محاولته غير المرغوب فيها لشراء الشركة، وخصوصا بعد أن بدأ في جمع 46.5 مليار دولار لتمويل العرض الأسبوع الماضي، بحسب المصادر، والذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنه لم يتم تفويضهم لمناقشة المعلومات "السرية".

وقالت هذه المصادر إن الجانبين يناقشان التفاصيل بما في ذلك الجدول الزمني لإغلاق أي صفقة محتملة، وأي رسوم سيتم دفعها إذا تم توقيع اتفاق ثم انهار.

وجاءت المناقشات في أعقاب اجتماع مجلس إدارة تويتر، صباح الأحد، لمناقشة عرض ماسك، على حد قول نفس المصادر.

وقالت هذه المصادر إن الحصول على التزامات للتمويل كان نقطة تحول في كيفية نظر مجلس الإدارة إلى عرض ماسك البالغ 54.20 دولارًا للسهم، مما مكن أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم 11 من التفكير بجدية في عرضه.

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