توجيهات عاجلة بسرعة التخلص من سفن متهالكة بميناء عدن.. ما التهديد المترتب على بقائها؟

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جدد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، تحذير الوزارة من مخاطر بقاء السفن المتهالكة في ميناء عدن.
وشدد على ضرورة إخراجها من محيط الميناء بشكل عاجل وتفكيكها.
ووجه وزير المياه والبيئة، الهيئة العامة لحماية البيئة بسرعة العمل مع الجهات ذات العلاقة في هيئة النقل البحري ومؤسسة موانئ خليج عدن، للتخلص العاجل من السفن المتهالكة في منطقة رمي المخطاف بميناء عدن.
ولفت إلى أن استمرار بقائها في الميناء منذ ما قبل العام 2015 دون أن تخضع لأي عمليات صيانة أو تفريغ للمواد النفطية المخزنة في صهاريجها ومحركاتها، يشكل مصدر تهديد بيئي خطير قد يؤدي إلى تدمير الموائل البحرية في خليج عدن وإعاقة حركة الملاحة في حال غرق هذه السفن المتهالكة أو بعضها.
وذكر وزير المياه والبيئة، خلال افتتاحه، اليوم، ورشة عمل حول التغيرات المناخية بالعاصمة المؤقتة عدن، بالكارثة البيئية التي أحدثها جنوح ناقلة النفط "شامبيون" في ميناء المشراق بالمكلا عام 2013، مشيرا الى أن حطام السفينة المتهالكة ضياء "1" لم ينتشل من منطقة رمي المخطاف بميناء عدن منذ غرقها في العام 2021، مؤكدا أهمية رفع قدرات الهيئة العامة لحماية البيئة للتكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر والشركاء الدوليين الفاعلين.