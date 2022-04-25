تراجع جديد للعملة.. أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم والفارق بين صنعاء وعدن

الإثنين 25 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء -اليوم الاثنين 25/04/2022

الأسعار في صنعاء:

شراء الدولار 559

بيع الدولار 565

شراء السعودي 148.20

بيع السعودي 149

أسعار الصرف في عدن شهدت تراجعا جديدا في قيمة العملة الوطنية وجاءت على النحو التالي:

شراء الدولار 1020

بيع الدولار 1040

شراء السعودي 270

بيع السعودي 280