تراجع جديد للعملة.. أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم والفارق بين صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء -اليوم الاثنين 25/04/2022
الأسعار في صنعاء:
شراء الدولار 559
بيع الدولار 565
شراء السعودي 148.20
بيع السعودي 149
أسعار الصرف في عدن شهدت تراجعا جديدا في قيمة العملة الوطنية وجاءت على النحو التالي:
شراء الدولار 1020
بيع الدولار 1040
شراء السعودي 270
بيع السعودي 280