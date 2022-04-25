ماذا قال نجل مارادونا عن والده الذي لم يعترف به كأبن الا بعد سنوات؟ «أبي لم يكن إنسانًا» مباحثات سعودية أميركية بشأن الهدنة في اليمن ودعم المجلس الرئاسي التربية بصنعاء تعلن اصدار ارقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية أمطار رعدية في عدة محافظات والأرصاد يطلق تحذيرات وتنبيهات عاجلة ريال مدريد يحسم أولى صفقاته للموسم المقبل تحذيرات من أساليب احتيال جديدة عبر "واتسآب"! الريال اليمني يسجل أكبر إنهيار أسبوعي أمام الدولار والسعودي مسلحون يفجرون أنبوب للغاز بشبوه مليشيا الحوثي تعتقل عدد من المواطنين بـ”القبيطة“ بتهمة ”إصلاح الطريق“ للمرة الأولى في نحو 10 أشهر.. اليورو يهبط دون مستوى 77
يعتقد نجل الأسطورة الأرجنتينية الراحل، دييغو مارادونا، أن والده هو أعظم من لمس كرة القدم على الإطلاق، ولا تجوز مقارنته بأي لاعب، حتى وإن كان ليونيل ميسي.
وقال في حديث إذاعي "لديَّ تقدير كبير له (في إشارة إلى ميسي)، أعتقد أنه الأفضل في وقته، وليس الأفضل على الإطلاق".
وتابع "أعتقد ألا أحد سيصل إلى والدي".
وهذا لا يعني أن دييغو الصغير ليس من محبي ميسي، وقد تحدث بشكل إيجابي عن إنجازات "البولغا" الذي قورن كثيرا بماردونا، ولا سيما في موطنهما الأصلي.
وتابع "كنت سعيدًا جدًا عندما تمكن ميسي من الفوز بكوبا أميركا مع المنتخب الوطني، إذ نجح في إسكات الكثير من الناس".
وأوضح "نحن محظوظون، لأنه كان لدينا ميسي، ولسنوات عديدة لم نكن نعرف كيف نستمتع به".
وأضاف "رجلي العجوز (مارادونا) فوق أي شخص آخر.. ميسي هو الأفضل في تاريخ البشر، ووالدي لم يكن إنسانا يلعب كرة القدم".
وقال: ميسي هو أفضل إنسان لعب كرة القدم، لكن أبي لم يكن إنسانًا.
وولد دييغو مارادونا جونيور في نابولي عام 1986، بعد علاقة غرامية جمعت والده دييغو بكريستينا سينغارا، ولم يعترف به مارادونا عند ولادته لذلك أخذ اسم عائلة والدته.
وأقر مارادونا بأنه طفله عام 2007، وتحدث نجله عن علاقته بأبيه الراحل قائلًا: لقد طلب مني أن أسامحه مرات عديدة، ما حدث كان من الماضي، أخبرته أن نستمتع سويًا بالحاضر وأنني أريد أن أبقى معه.
ولم يرغب "إل بيب دي أورو" في الاعتراف بأبوة دييغو، لذلك أخذ الطفل في البداية لقب والدته.
وعام 1993 أكدت المحكمة الأبوة، على الرغم من أن الاجتماع الأول بين الاثنين حصل عام 2003.
واستغرق مارادونا بضع سنوات أخرى للاعتراف بابنه، وهو ما حدث في النهاية عام 2007 عندما قبل أنه والد دييغو جونيور.