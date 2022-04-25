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مباحثات سعودية أميركية بشأن الهدنة في اليمن ودعم المجلس الرئاسي

الإثنين 25 إبريل-نيسان 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات
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التقى السفير السعودي لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم الاثنين في الرياض القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى المملكة مارتينا سترونغ، والقائم بأعمال سفارة أميركا لدى اليمن كاثي ويستلي.

ووفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) فإنه جرى خلال اللقاء التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، كما تمت مناقشة الجهود المشتركة لإنجاح الهدنة الحالية التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في اليمن، وبدء العملية السياسية.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في الأول من إبريل الجاري، عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر شهرين، ووقف شامل للعمليات العسكرية في اليمن، إلى جانب فتح مطار صنعاء إلى وجهات إقليمية محددة سلفاً، فضلاً عن الموافقة على دخول سفن تحمل وقوداً إلى ميناء الحديدة.

أتى الإعلان عن هذه الهدنة تزامناً مع مشاورات الرياض، التي أعلن فيها عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن في السابع من إبريل الجاري، ليتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية، حيث يترأس المجلس رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء.

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