التربية بصنعاء تعلن اصدار ارقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية

الإثنين 25 إبريل-نيسان 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة صنعاء عن إصدار ارقام الجلوس الخاصة بالشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2021. - 2022م بجميع أقسامها.

جاء ذلك في تصريح لوكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه احمد النونو حيث اوضح "ان لجنة النظام والمراقبة الأساسية للشهادة الثانوية انهت المرحلة الأولى من مهامها المثمثلة في اصدار ارقام الجلوس للمتقدمين لاختبارات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2021- 2022م، حيث بلغ اجمالي عدد المتقدمين للشهادة الثانوية العامة بمختلف اقسامها حسب قوائم المراكز الاختبارية (191511) مائة وواحد وتسعون الف وخمسمائة واحدى عشر طالب وطالبة ، تم اصدار ارقام الجلوس لعدد (187668) مائة وسبعة وثمانون الفا وستمائة وثمانية وستون طالب وطالبة ، منهم (182190) مائة واثنان وثمانون الف ومائة وتسعون طالب وطالبة في القسم العلمي ، وعدد (4753) اربعة الف وسبعمائة وثلاثة وخمسون طالب وطالبة في القسم الأدبي والمنتسبين ، وعدد (160) مائة وستون طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد 565 خمسمائة وخمسة وستون طالب وطالبة في القسم الانجليزي.

فيما بلغ اجمالي عدد الطلبة الذين لم تنطبق عليهم شروط التقدم (3843) ثلاثة الف وثمانمائة وثلاثة واربعون طالب وطالبة منهم (1856) الف وثمانمائة وستة وخمسون طالب وطالبة بدون صور شخصية.

واكد النونو ان ارقام الجلوس متاحة لجميع الطلبة على الموقع الالكتروني للإدارة العامة للاختبارات على الرابط التالي (www.yemenexam.com) إعتبارا من الأحد الموافق 24 ابريل 2022م، وتم تسليمها لمكاتب التربية بالمحافظات التي بدورها ستوزعها على المدارس والطلبة مجانا.

واضاف "في حال قيام أي مدرسة باخذ اي مبالغ مقابل ارقام الجلوس على الطلاب والطالبات الإتصال برقم الشكاوى الخاص بالوزارة 8000160 وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ودعا النونو الطلاب والطالبات الى ضرورة استغلال اوقاتهم في استذكار دروسهم والاستعداد الجيد للامتحانات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.