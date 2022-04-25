أمطار رعدية في عدة محافظات والأرصاد يطلق تحذيرات وتنبيهات عاجلة

الإثنين 25 إبريل-نيسان 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 581

شهدت عدة محافظات منها إب وصنعاء والمحويت وذمار، مساء اليوم الاثنين امطار رعدية، يتوقع امتدادها خلال الساعات المقبلة على نطاق اوسع مصحوبة بالعواصف وتساقط حبات البرد في المحافظات الجبلية من صعدة شمالا وحتى لحج جنوبا.

دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه أثناء وبعد هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته التحذيرية ليوم الامطار، هطول زخات من الأمطار قد تصل حد الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية من صعدة شمالا حتى لحج جنوبا.

وأشار المركز إلى امتداد الأمطار شرقا بشكل أخف إلى أجزاء من صحاري صعدة والجوف ومأرب وشبوة وكذلك إلى جبال وهضاب أبين وشبوة وحضرموت وغربا باتجاه أجزاء من المناطق الداخلية المحاذية للساحل الغربي.

وذكر المركز أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على سواحل حضرموت والمهرة وسقطرى.

ونبه المركز المواطنين، خاصة سائقي المركبات في المناطق الآنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه وعدم المجازفة و التهور باجتيازها أثناء وبعد هطول الأمطار وأخذ الحيطة من تدني الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والأمطار الغزيرة.

ونصح المركز المواطنين في تلك المناطق بمتابعة النشرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية بكافة أنواعها، حاثا على الاستفادة من كميات الأمطار الهاطلة على المستوى الأسري والمجتمعي.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وسجلتها بعض محطات الرصد الجوي كانت على النحو التالي: حجة : 4.6 ، المحويت : 3.4، ذمار : 2.6 في حين هطلت أمطار متفرقة كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد الجوي.