ريال مدريد يحسم أولى صفقاته للموسم المقبل

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ذكرت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، حسم صفقته الأولى للموسم المقبل، من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وقال الصحفي الرياضي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس"، فابريزيو رومانو، إن ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي لضم مدافع نادي تشيلسي، الألماني أنطونيو روديغر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضح رومانو أنه "لم يتم توقيع أي عقود بين الريال وروديغر، لكن ريال مدريد يقترب من التعاقد مع المدافع الألماني مجانا".
وأضاف الصحفي الرياضي أن الريال سيوقع عقدا طويل الأمد مع روديغر البالغ عمره 29 عاما.
وكان مدرب نادي تشيلسي، الألماني توماس توخيل، أعلن أمس الأحد، أن مواطنه روديغر، سيرحل عن النادي اللندني مع نهاية عقده هذا الموسم.
وانضم روديغر لتشيلسي في العام 2017 قادما من روما الإيطالي، وحقق مع النادي اللندني لقب دوري الأبطال، وكأس العالم للأندية حيث لعب دورا محوريا في الانتصارات