تحذيرات من أساليب احتيال جديدة عبر "واتسآب"!

الإثنين 25 إبريل-نيسان 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 71

حذّر بعض خبراء التقنية من أساليب جديدة بدأ المحتالون باستعمالها لخداع المستخدمين عبر تطبيق "واتس آب".

وتبعا للخبراء فإن بعض المحتالين بدأوا مؤخرا بخداع مستخدمي تطبيق "واتس آب" للحصول على بياناتهم، موهمين إياهم أنهم من خدمة دعم المستخدمين التابعة للتطبيق.

وأشار الخبراء إلى أن بعض المحتالين باتوا ينشؤون حسابات مزورة عبر التطبيق، ومن خلالها بدأوا بمراسلة أشخاص آخرين مدعين أنهم من خدمة دعم المستخدم، وباتوا يطلبون من الناس الحصول على بيانات تتعلق بحساباتهم الإلكترونية وكلمات مرورهم التي تتعلف بـ "واتس آب" أو البيانات التي تتعلق بالبطاقات المصرفية المرتبطة بهذا التطبيق.

ونوه الخبراء إلى أن خدمة دعم المستخدمين عبر "واتس آب" لا تطلب من المستخدمين عادة معلومات تتعلق بالبيانات والبطاقات المصرفية، كما أن الحسابات الإلكترونية الخاصة بتلك الخدمة تحمل بجانب اسم " WhatsApp Support" علامة تحقق خضراء خاصة لتميزها عن الحسابات الأخرى، وأي حسابات تخلو من هذه العلامة وتقوم بمراسلة المستخدمين عبر التطبيق يجب الحذر منها خشية الوقوع ضحية عملية احتيال إلكتروني، كما يجب على المستخدم حظرها والتبليغ عنها فورا لتتم متابعتها من قبل المشرفين على التطبيق المذكور.

وتجدر الإشارة إلى أن القائمين على "واتس آب" أطلقوا مؤخرا نسخا لأنظمة iOS ستمكن المستخدمين من ضم 32 شخصا إلى المكالمات الصوتية، كما يتم اختبار ميزات جديدة لهذه الأنظمة ستساعد المستخدم على تحرير الصور والفيديوهات بطرق أكثر فائدة له.