‏الريال اليمني يسجل أكبر إنهيار أسبوعي أمام الدولار والسعودي

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سجل الريال اليمني ليومنا هذا الاثنيين المواقف 25من إبريل تراجعاً جديداً في قيمته أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الشرعية.
وقالت مصادر محلية إن الريال اليمني تراجع سعره إلى 255 ريال مقابل الريال السعودي للشراء والبيع 263 ريال.
أسعار الصرف في عدن
الدولار شراء 1026 بيع 1047
الريال السعودي: شراء270 بيع 275
أسعار الصرف في صنعاء:
الدولار الأمريكي: شراء 558 بيع 562
الريال السعودي: شراء148.20 بيع 150 الريال