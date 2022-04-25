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‏الريال اليمني يسجل أكبر إنهيار أسبوعي أمام الدولار والسعودي

الإثنين 25 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار
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سجل الريال اليمني ليومنا هذا الاثنيين المواقف 25من إبريل تراجعاً جديداً في قيمته أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الشرعية.

وقالت مصادر محلية إن الريال اليمني تراجع سعره إلى 255 ريال مقابل الريال السعودي للشراء والبيع 263 ريال.

أسعار الصرف في عدن

 الدولار شراء 1026 بيع 1047

الريال السعودي: شراء270 بيع 275

أسعار الصرف في صنعاء:

الدولار الأمريكي: شراء 558 بيع 562

الريال السعودي: شراء148.20 بيع 150 الريال 

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