مسلحون يفجرون أنبوب للغاز بشبوه مليشيا الحوثي تعتقل عدد من المواطنين بـ”القبيطة“ بتهمة ”إصلاح الطريق“ للمرة الأولى في نحو 10 أشهر.. اليورو يهبط دون مستوى 77 هزة أرضية تضرب عدة مدن في المناطق الوسطى خطة سعودية جديدة ومفاجئة لمنافسة الإمارات وقطر بسوق الطيران النجم المصري صلاح يبدع مجددا ويقترب من تحطيم أفضل أرقامه كفى لعباً بضغط دمك المرتفع.. توقف فوراً عن هذه العادات الـ4 مسام» ينزع 1550 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الثالث من أبريل توقع خسائر اقتصادية فضيعة قد تصيب أوروبا في السنوات القريبة مدير دائرة التوجية المعنوي القوات المسلحة: لولا صمود أبطال الجيش لما رضخت مليشيا الحوثي للهدنة
فجر مسلحون مجهولون خطا للغاز المسال الطبيعي بمنطقة النشيمة الصحراوية بمحافظة شبوة في جنوب شرق اليمن، مساء الأحد.
وأفادت مصادر محلية بأن عملية التفجير استهدفت أنبوب الغاز الممتد من حقول شركة صافر بمحافظة مأرب إلى ميناء بلحاف للتصدير على ساحل محافظة شبوة.
وأكدت أن الانفجار الهائل الذي وقع في منطقة الحدود الإدارية بين مديريتي ميفعة ورضوم بشبوة، تسبب في اندلاع النيران وتصاعد ألسنة اللهب التي شوهدت على بعد عدة كيلومترات على الرغم من أن خط الأنابيب خارج الخدمة منذ سنوات.
كما أوضحت أن العمل التخريبي استهدف خط النفط التابع لشركة "صافر" للغاز المسال في الكيلو 8 في منطقة 256 الواصل من منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب إلى ميناء بلحاف في المحافظة الواقعة جنوب البلاد.
يذكر أن شبكة أنابيب النفط والغاز المسال في محافظة شبوة تتعرض باستمرار لسلسلة تفجيرات وأعمال تخريب تتسبب في إلحاق خسائر كبيرة، وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة "رويترز".