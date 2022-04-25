مسلحون يفجرون أنبوب للغاز بشبوه

الإثنين 25 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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فجر مسلحون مجهولون خطا للغاز المسال الطبيعي بمنطقة النشيمة الصحراوية بمحافظة شبوة في جنوب شرق اليمن، مساء الأحد.

وأفادت مصادر محلية بأن عملية التفجير استهدفت أنبوب الغاز الممتد من حقول شركة صافر بمحافظة مأرب إلى ميناء بلحاف للتصدير على ساحل محافظة شبوة.

وأكدت أن الانفجار الهائل الذي وقع في منطقة الحدود الإدارية بين مديريتي ميفعة ورضوم بشبوة، تسبب في اندلاع النيران وتصاعد ألسنة اللهب التي شوهدت على بعد عدة كيلومترات على الرغم من أن خط الأنابيب خارج الخدمة منذ سنوات.

كما أوضحت أن العمل التخريبي استهدف خط النفط التابع لشركة "صافر" للغاز المسال في الكيلو 8 في منطقة 256 الواصل من منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب إلى ميناء بلحاف في المحافظة الواقعة جنوب البلاد.

يذكر أن شبكة أنابيب النفط والغاز المسال في محافظة شبوة تتعرض باستمرار لسلسلة تفجيرات وأعمال تخريب تتسبب في إلحاق خسائر كبيرة، وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة "رويترز".