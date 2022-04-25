مليشيا الحوثي تعتقل عدد من المواطنين بـ”القبيطة“ بتهمة ”إصلاح الطريق“

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أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية على اعتقال عدد من المواطنين في محافظة لحج (جنوبي اليمن) بتهمة صيانة الطريق.
وقالت مصادر محلية إن الميليشيات اعتقلت عدداً من العاملين في مشروع صيانة طريق ظمران في مديرية القبيطة بلحج وأودعتهم سجن مدينة الصالح شمال مدينة تعز.
كما أضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي وافقت على إطلاق سراح العاملين بشرط كتابة التزام خطي بعدم العمل في صيانة الطريق، بعد وساطة مسؤول في المشروع قبل أن تقوم باعتقاله هو أيضا.
ويعد طريق ظمران-القبيطة طريقا حيويا يربط بين تعز وعدن وتزايدت فيه الحوادث مؤخرا جراء الازدحام الشديد للشاحنات في الطريق الضيق بعد إغلاق ميليشيا الحوثي للطرقات الرئيسية.