للمرة الأولى في نحو 10 أشهر.. اليورو يهبط دون مستوى 77

الإثنين 25 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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انخفض سعر صرف اليورو في بورصة موسكو، اليوم الاثنين، وجرى تداول العملة الأوروبية دون مستوى 77 روبلا للمرة الأولى منذ شهر يونيو 2020.

وبحلول الساعة 13:52 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بواقع 3.10 روبل إلى 76.95 روبل.

وذكرت وكالة "تاس" أنه تم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 77 روبلا للمرة الأولى منذ شهر يونيو 2020.

فيما تراجع سعر صرف العملة الأمريكية الدولار بواقع 2.3 روبل إلى 73.15 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو